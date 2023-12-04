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تعرف على الإسعافات الأولية لعقر الكلب والمستشفيات التى تقدم اللقاح ببورسعيد

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:00 ص
تعرف على الإسعافات الأولية لعقر الكلب والمستشفيات التى تقدم اللقاح ببورسعيد مستشفى بورسعيد العام
بورسعيد - محمد عزام

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يقدم "اليوم السابع"، عددا من المعلومات العامة لمتابعيه وقرائه، ومن بينها الإسعافات الأولية التي يلجأ إليها الشخص في حالة التعرض لعقر "عضة" كلب وأعلنت عنها وزارة الصحة وهي : 
 
1) القيام بإيقاف النزيف 
 
2) غسل الجرح بالماء والصابون 
 
3) وضع ضمادة خفيفة على الجرح 
 
4) نقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقى العلاج 
 
5) تلقي مصل السعار داخل المستشفى 
 
ونقدم المستشفيات التي تقدم خدمات السعار واللقاح في محافظة بورسعيد : 
 
1) مستشفي السلام بورسعيد 
 
2)/ مستشفي حميات بورسعيد 
 
3) مستشفي الحياة بورفؤاد 
 
4) مستشفي 30 يونيو بحر البقر
 






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