اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:37 م
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ وزارة التموين

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ وزارة التموين خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:-
 
-الطماطم بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 22 جنيها.
 
‏-البصل الأبيض بـ 20جنيها.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 20 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 15جنيه.
 
بطاطا بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها.
 
-جوافة بـ 21 جنيها.
 
يوسفى بلدى 13.5 جنيه 
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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