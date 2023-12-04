تطوير ورصف عدد من الشوارع فى حى الهرم ضمن الخطة الاستثمارية.. فيديو

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو يرصد أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع في حي الهرم، ضمن مشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية 2023/2024.

شملت الشوارع الجاري تطويرها ورصفها، شوارع (الأشول، وخالد بن الوليد، ومتفرعات شارع الوفاء والأمل)، لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لما لها من أهمية في تيسير حركة التنقل وإضفاء المظهر الحضاري للشوارع.

وشدد اللواء أحمد راشد، على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير والرصف وفق الجدول الزمني المحدد والمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/2024 لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.