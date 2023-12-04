تسجيل 12 هزة أرضية فى العراق خلال نوفمبر الماضى

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة النقل العراقية، ممثلة فى الهيئة العامة للأنواء الجوية، تسجيل 12 هزة أرضية داخل العراق خلال نوفمبر الماضى.

وقال مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدى - وفقا للنشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة خلال نوفمبر - إن عدد الهزات الأرضية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي بلغت 24 هزة منها 12 هزة في العراق، و9 داخل إيران، 2 في تركيا، وهزة واحدة في سوريا.

أشار الساعدي إلى تركز النشاط الزلزالي داخل البلاد في محافظة دهوك (قضائي زاخو وسميل)، وفي أربيل وفي السليمانية وكركوك وديالي وبغداد ونينوى، فيما تخلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من الهزات الأرضية، ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي، وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه التصادم القاري وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للبلاد.

