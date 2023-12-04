تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر ، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة شرطيين، وضبط بحوزتهم جهاز "لاسلكى ومسدس صوت" استخدمها المتهمون فى سرقة شاب يحمل جنسية إحدى الدول.

وكشفت التحقيقات أن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") اتهم "شخصين" يستقلان دراجة نارية، باستيقافه وانتحالهما صفة رجلي شرطة، واستيلائهما على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد، عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

وتم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إاتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.. وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".