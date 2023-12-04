تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر في القاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر، بالمخالفة لأحكام القانون.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الاثار. كما استدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان قاما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الدرب الأحمر ، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.