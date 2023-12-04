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تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لـ19 ديسمبر

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 04:20 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لـ19 ديسمبر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين، لجلسة 19 ديسمبر.

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 






 
 

 







التنقيب عن الآثار

اخبار الحوادث

عقوبة التنقيب عن الآثار

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