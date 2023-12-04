بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم جرار وتوكتوك بكوم أمبو فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، فى حادث تصادم جرار زراعى بمركبة "توك توك" على الطريق الشرقى لمدينة كوم أمبو الرابط مع مدينة نصر النوبة وسط محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم جرار زراعى بمركبة "توك توك"، على الطريق الشرقى لمدينة كوم أمبو الرابط مع مدينة نصر النوبة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم: "جمال إسماعيل عيسى، 55 سنة، وشقيقه أحمد، 35 سنة، وشقيقتهما أيضاً نجاح، 45 سنة، بالإضافة إلى إصابة رسمية إبراهيم حامد، 50 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات ونزيف، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الجانب الآخر، لقى شخص مصرعه يدعى "سعيد عبد الستار حسن، 40 سنة"، على خلفية مشاجرة تلقى المجنى عليه خلالها طعنه نافذة من البطن إلى الفخذ، وتم إيداع الجثة بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.