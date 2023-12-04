اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: الرئيس السيسى يفتتح معرض «إيديكس 2023»

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يفتتح معرض «إيديكس 2023» عدد اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يفتتح معرض «إيديكس 2023» ويشهد تدشني الفرقاطة 200A-Meko وراجمة الصواريخ المصرية «رعد 200»

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

الرئيس السيسى يفتتح معرض «إيديكس 2023» ويشهد تدشني الفرقاطة 200A-Meko وراجمة الصواريخ المصرية «رعد 200».. وزير الدفاع: المعرض يعمل على تعزيز أمننا القومى.. ويتيح للدول الصديقة تدعيم قدرات قواتها المسلحة.. ممثلة جناح الإمارات: نحن والشيخ محمد بن زايد نحب مصر.. وممثل الجناح السعودى: نسعى لتعزيز التعاون الدفاعى مع القاهرة
 

رئيس الوزراء يكلف بطرح 10 مدارس على القطاع الخاص.. «مدبولى» يوجه وزير التعليم بسرعة تطوير 34 مدرسة لطرحها على المستثمرين.. ويؤكد الاهتمام بالنماذج المتميزة

 

تخفيضات فى أسعار السلع الغذائية تصل لـ%30 فى منافذ «الزراعة» بالجمهورية
 

القاهرة تغزو الفضاء.. إطلاق القمر الصناعى «مصر سات 2» من قاعدة تيوتشان بالصين

 

انتهاء فرز أصوات المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية.. رئيس تحرير «اليوم السابع» تطلق مبادرة لمشاركة الطالب فى تغطية الصحيفة للانتخابات
 

مجرمو الحرب يواصلون إبادة سكان غزة بهدف تهجيرهم قسريا.. الطيران الحربى يستهدف محيط المستشفيات.. وتدمير دبابات وآليات لجيش الاحتلال

 

«العربية للتصنيع» تكشف عن أحدث منتجاتها فى إيديكس 2023
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربى وهيئة الصناعات العسكرية السعودية

p
 






اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

أخبار عاجلة

عدد اليوم السابع غدا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة