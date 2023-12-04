اليوم السابع: الرئيس السيسى يفتتح معرض «إيديكس 2023»

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يفتتح معرض «إيديكس 2023» ويشهد تدشني الفرقاطة 200A-Meko وراجمة الصواريخ المصرية «رعد 200»

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