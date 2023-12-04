اليمين الأوروبى يسعى إلى تحالفات لتشكيل أوروبا أخرى بدون قيادة يسارية

فاطمة شوقى

يسعى زعيم اليمين المتطرف فى إيطاليا، ماتيو سالفينى، إلى تعزيز تحالف بين القوى اليمينية، مما يجعل من الممكن أن تكون أوروبا مرة آخرى تكون بدون قيادات اشتراكية أو يسارية، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

ونظم سالفيني، حدثا مع قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية، حيث يسعى إلى تعزيز تحالف بين جميع القوى اليمينية فى انتخابات يونيو، مما يجعل من الممكن أن تكون أوروبا مرة آخرى بدون قيادات يسارية ، وقال: "اليوم نقدم للإيطاليين وجميع الأوروبيين فكرة مختلفة عن أوروبا: أوروبا الحقوق، بدلا من أوروبا التخفيضات".

وافتتحت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان المؤتمر برسالة "مقاومة ديمقراطية ووطنية في مواجهة البنية البيروقراطية المهيمنة".

وشدد خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي اكتسح الانتخابات التشريعية الهولندية الأخيرة، على الحاجة إلى "عملية صنع القرار بقيادة الأشخاص الذين يعرفون الدول الأوروبية أفضل من غيرهم".

وبالإضافة إلى إيطاليا وفرنسا، حضر المؤتمر ممثلون عن دول مثل بلغاريا وبلجيكا والنمسا وجمهورية التشيك وهولندا.

في هذه الأثناء، هيمنت الأعلام الأوروبية على تظاهرة، روجت لها الشبكة الديمقراطية، ضد مؤتمر اليمين المتطرف.

وحمل المتظاهرون لافتة ضخمة يبلغ طولها 28 مترًا، مكونة من عشرات الأعلام الأوروبية.