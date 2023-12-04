وقالت فرسخ - في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني داخل القطاع مأساوي، وحتى خلال الهدنة كل ما تمكنا من إدخاله هو حوالي 1091 شاحنة.

وأشارت إلى أن هذه الشاحنات لا تسد حاجة القطاع ولا تكفي لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني يفتقدون للطعام والماء والدواء، كما أن الوقود الذي سمح بإدخاله خلال الهدنة كميات قليلة لا تسد حاجة المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء، وكذلك لا تكفي مركبات الإسعاف.. مضيفة:"اليوم باتت طواقمنا تواجه تحديات وصعوبات حتى فى إيصال المساعدات للجنوب؛ بسبب شدة القصف الإسرائيلى".