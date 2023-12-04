النيابة تحيل ديلر الاستروكس فى المرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج، بإحالة متهم بحوزته كمية من مخدر الأستروكس وعقار التامول المخدر بقصد الاتجار في منطقة المرج، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على "كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام وعدد من أقراص عقار التامول المخدر وطبنجة صوت"، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.