النظافة والمتابعة.. الوقاية من الدمامل المزعجة بنصائح ذهبية

كتبت مروة محمود الياس

البثرة أو الدمل، أحد أنواع الحبوب المزعجة بشدة، فهى تصدر وجعًا وألمًا شديدًا تختلف درجتها من حالة لأخرى، كذلك تقلل من مظهر الجلد والبشرة الجيد، وتجعلها ظاهرة بمظهر ملتهب وغير صحى، فضلاً عن القيح المتواج بداخلها المؤلم بشدة.

وفقًا لتقرير نشر فى موقع skin kraft فهذه الدمامل مزعجة للغاية، ولها الكثير من العوامل التى تزيد من فكرة ظهورها، وتسبب انتقال البكتيريا المسببة لها، أبرزها:

- إهمال الاهتمام بالتنظيف الجيد للجسم والبشرة، فالنظافة والاهتمام بحالة الجسم والبشرة أحد أهم الوقاية من المشكلات الجلدية كالدمامل

- المغالاة والإفراط الشديد فى استخدام الكريمات والمنتجات الخاصة بتنظيف وعناية البشرة والجلد دون استشارة مختص، والتى قد تحتوى بعضها على مكونات تسبب الدمامل

- قد تكون بعض الأسباب المرضية عامل مهم لظهور الدمامل مثل ارتفاع درجة الحرارة الشديد مخلفا هذه الحبوب

ومن أبرز طرق الوقاية والتى يوضحها تقرير آخر نشر فى موقع medicine health الطبى ، فإن هناك الكثير من طرق تجنب الإصابة بالدمامل منها:

-الاهتمام بنظافة مكان البثرة بشكل تام للوقاية من زحف البكتيريا والعدوى، فالنظافة المعتدلة أمر فى غاية الأهمية

-لا تقم بخدش أو هرش أو إفراغ أو الضغط على التقيم الذى يملأ الحبوب، حتى وإن كانت دمامل غير ممتلئة، فلا تضغط عليها لعدم نقل العدوى،. واتركيها بضعة أيام ولا تلامسها كثيرا ستختفى من تلقاء نفسها

-اهتم بعدم مشاركة ادواتك الخاصة بالعناية بنظافتك مع أحد مهما كان

-اهتم بنظافة ملابسك، واغسلها جيدا، ولا تشارك ملابسك مع أحد ولا تتبادل الملابس الملامسة جسمك أيصا مع أى شخص

قم بعرض الحالة على طبيب مختص إذا كنت تعانى ارتفاع فى درجة الحرارة مصاحب لظهور الدمامل، فضلا عن تهيج شديد أو الم غير محتمل بها، أو انتشار للدمامل لا يمكن إيقافه، أو آلام وحكه شديدة وحرقة غير محتملة.