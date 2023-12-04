المصرية للاتصالات تدعم تطوير كوادر جديدة فى صناعة الكابلات البحرية

كتبت -هبة السيد

استضافت المصرية للاتصالات ، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، النسخة الأولى من المنتدى العالمي للكابلات البحرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Egypt SubOptic Symposium 2023، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية.

وشهد المنتدى إقبالاً كبيراً من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات الذين أعربوا عن سعادتهم بحضور المنتدى والمعلومات الشيقة التي حصلوا عليها حول هذه الصناعة الثرية والواعدة بقيادة الشركة المصرية للاتصالات الرائدة في هذا المجال.

يستهدف المنتدى نقل الخبرات للشباب من الطلبة وحديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في هذا المجال الحيوي سواء كان ذلك في المصرية للاتصالات أو أي من الشركات العملاقة العاملة في مجال الكابلات البحرية، حيث ضم المنتدى خبراء دوليين جاءوا من جميع أنحاء العالم لنقل خبراتهم العملية كل في تخصصه.

وتضمنت فعاليات المنتدى برنامجاً مكثفاً من المحاضرات التي ألقاها خبراء صناعة الكابلات البحرية من الشركات والمنظمات المتخصصة العالمية حول تاريخ الصناعة، وتقنياتها، وآليات إنشاء الكابلات البحرية وعمليات إصلاحها، والقوانين العالمية المنظمة للصناعة ودور الشركة المصرية للاتصالات المحوري في هذه الصناعة الواعدة، حيث يستهدف المنتدى كذلك جذب النشء الجديد لهذه الصناعة المهمة التي تحتاج إلى عقول مطلعة ترغب في مزيد من المعرفة.

واحتضنت المصرية الاتصالات على مدار السنين عدداً كبيراً من الشباب الواعد الذين أصبحوا من خبراء الكابلات البحرية وانطلقوا من الشركة إلى كبريات للشركات العالمية العاملة بهذا المجال ولعل أبرزهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الذي قال في كلمته أمام المنتدى: "فخور برعاية المصرية للاتصالات لهذا المنتدى الهام الذي يعد فرصة عظيمة للشباب للتعرف على صناعة كبيرة بحجم صناعة الكابلات البحرية على أيدي خبراء الصناعة الذين حضروا من جميع أنحاء العالم لحضور المنتدى وسعيد بأقبال الشباب على المعرفة وتعلم المزيد حول هذا المجال،" مضيفاً: "لقد بدأت حياتي المهنية في المصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحريةـ والتي كان لها الفضل الأكبر في تنمية مهاراتي وخبراتي في هذا المجال، مما أهلني للانضمام لكبرى الشركات الدولية حتى تم اختياري لمنصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية وذلك قبل أن أعود للمصرية للاتصالات من جديد رئيساً تنفيذياً" وأشار نصر إلى أن "المنتدى يمثل كذلك فرصة للجميع للتعرف على الفرص الكبيرة التي تحفل بها صناعة الكابلات البحرية سواء في مجال النقل البحري أو في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن اغتنام هذه الفرص يتطلب مواصلة التعلم وتحصيل المعرفة، وهذا ما يوفره المنتدى".