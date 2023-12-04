المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين لسرقتهم محل فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ن.ا.م" و"م.ع.م" و"أ.خ.م" و"ال.م.ال" و"ع.ك.ع" و"ا.ف.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة الأسلحة البيضاء والدراجة البخارية المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2169 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ بقيام المتهمين بسرقة محتويات محل ليلا، وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم فى ارتكاب واقعة السرقة ليلا عن طريق سرقة المنقولات والمبالغ المالية داخل محل المجنى عليه "ح.م.ح"، وذلك حال حملهم الأسلحة البيضاء وأدوات "مطاوى -سكاكين -عتلة حديد"، باستخدام دراجة بخارية توكتوك قيادة المتهم السادس، وقاموا بقطع أسلاك الكاميرات وسرقة جاهز المراقبة وجهاز تخزين حاسب آلى، ومبلغ مالى قدرة 3 آلاف جنيه، كما تبين سرقة خزينة تحوى بداخلها على مبلغ ثلاثمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالقبض على المتهمين إقرار بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات، وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.