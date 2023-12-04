المديريات تسلم المعلمين الجدد وظائفهم بالمدارس بعد توقيع عقود العمل.. صور

أكدت المديريات التعليمية تسليم وظائفهم بالمدارس خلال الأيام الماضية بعد توقيع عقود العمل، من جانب الإدارات التعليمية، موضحة أنه تم استقبال المعلمين داخل الإدارات التعليمية وتم تحرير عقود العمل لهم من جانب اللجنة المشكلة بكل إدارة تعليمية، مضيفة أن تسليم العمل العمل متوافق مع محل الإقامة الخاص بكل مدرس حيث حرصت الإدارات على أن يكون محل عمل المعلم قريب من سكنه مع توزيع المعلمين حسب احتياج المدارس بكل إدارة تعليمية.

وتابعت للدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية تسليم المعلمين الجدد العمل، مؤكدة أنه تم تقديم كافة التسهيلات الخاصة بالمتعاقدين وتسكينهم وفقا لاحتياجات المدارس ورغباتهم.

حددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد كالتالى:

- أصل شهادة المؤهل العالى - المؤهل التربوى لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.

- استمارة فحص طبى من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتى تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسى لقبول مسوغات التعاقد.