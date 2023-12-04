الكويت تستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة

إيمان حنا

أعرب مجلس الوزراء الكويتى ؛ خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزه مجددا دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة، مشددا بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي لابد أن يقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب مؤكدا أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهة أخرى ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية لفوزها باستضافة إكسبو 2030.