"الكرنب البلدى" الأكلة الشعبية على سفرة المنياوية فى فصل الشتاء..صور

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل زراعات الكرنب بمحافظة المنيا، والذى يعد الاكلة الشعبية على السفرة المنياوية خاصة فى فصل الشتاء ، وهو يعد أهم الأكلات على سفرة أهالى المنيا فى فصل الشتاء.

وقال بدر محمود أحد المزارعين، إن محصول الكرنب يتم زراعته فى شهر أغسطس من كل عام أو بداية سبتمر ويبدأ حصاده فى أول شهر ديسمبر، وأسعاره تكون فى متناول المواطنين، وذلك لأن الكرنب يباع بالواحدة، أو جملة للتجار، هو من المحاصيل التى تجد إقبالا كبيرا من الأسرة المنياوية، لأنه من الأكلات التى تزين السفرة.

وأضاف بدر أن الكرنب محصول عمره صغير فى الأرض لا يتجاوز 3شهور ولكنه يحتاج إلى رعاية من نوع خاص، فاذا زادت المياه فسد المحصول، لذا يهتم المزارعين بالمحصول ويراقبونه خوفا من إصابته بمرض العفن ويتم زراعته سواء فى الأرض الطينية أو الأرض الصفراء ولذلك تجد المحصول ينتج أكثر فى الأرض الصفراء وتكون لها ملمس وشكل متميز، خاصة فى الكرنب البلدى، والبلدى هو الذى ينتشر فى محافظة المنيا بينما اليابانى يزرع فى الصيف لكن بحجم وطعم مختلف كثيرا عن الكرنب البلدى.