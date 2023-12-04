القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 5 أشخاص بالعراق حاولوا إطلاق طائرة مسيرة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، قتل 5 "مسلحين" بالقرب من مدينة كركوك العراقية، زاعمة أنهم حاولوا إطلاق طائرة مسيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الإثنين، إن "القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR)، اشتبكت مع خمسة مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

وأضحت أن "قوات CJTF-OIR ردت دفاعًا عن النفس باستخدام نظام جوي أمريكي مسلح بدون طيار، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الخمسة وتدمير الطائرة بدون طيار. "

وأشارت على أنه تم إخطار قوات الأمن العراقية بالضربة، وتوجهت إلى الموقع، حيث أكدت مقتل "المسلحين" وتدمير الطائرة بدون طيار.

وأكدت قائلة: "ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف من الهجمات.".

وتستهدف القواعد الأمريكية في العراق، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكاملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حربها على قطاع غزة من اليوم السابع من أكتوبر الماضي.