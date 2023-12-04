الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة سديروت بغلاف غزة الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:16 م رشقة صاروخية كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة. مستوطنة سديروت غلاف غزة غزة القاهرة الاخبارية اليوم السابع بلس حرب غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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