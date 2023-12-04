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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة سديروت بغلاف غزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:16 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة سديروت بغلاف غزة رشقة صاروخية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة.

 







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