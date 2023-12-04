اليوم السابع
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الصحة تكشف حقائق هامة عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.. تفاصيل

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:50 ص
الصحة تكشف حقائق هامة عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.. تفاصيل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مقاومة المضادات الحيوية تعنى أن الميكروبات تتطور من نفسها وتتكيف مع وجود المضاد الحيوى وتقاوم تأثيره وينتج عن ذلك ضعف لقدرة المضاد الحيوى.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الناتجة عن الفيروسات مثل السعال والتهاب الجيوب الأنفية الحاد والأنفلونزا ومعظم التهابات الحلق ونزلات البرد.
 
وقدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح الهامة لتقليل ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتى تضمنت: 
 
- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية.
- الالتزام بجرعات المضاد الحيوى الموصوفة​​.
- استكمال البرنامج العلاجى بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​​.
- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​​
 
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وزارة الصحة

الميكروبات

المضادات الحيوية

الفيروسات

الانفلونزا



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