الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق فعاليات «مشوارى» لتنمية المهارات الحياتية

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن خدمات وزارة الشباب والرياضة تتجدد لصالح شباب المحافظة التى شهدت إطلاق فعاليات برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية، ضمن معسكرات البرنامج المقامة بمراكز شباب المحافظة، لافتا انه يتم تنفيذ فعاليات مشوارى من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة، والإدارة العامة للشباب، في إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء أن معسكرات برنامج مشواري للنشء تنفذ بمركز شباب المدينة والمستهدف 120 مشاركا من النشء بالمعسكر الواحد للفئة العمرية من 10 وحتى 14 سنة، وتتضمن محاور البرنامج التدريبي مجموعة من المهارات الحياتية منها: «معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات إدارة الوقت»، وذلك من خلال سفراء برنامج مشواري بالمحافظة المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف.

وقال إنه فى سياق الندوات والتوعية للشباب تم تنفيذ لقاء تثقيفيا حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" بمحافظة شمال سيناء وشارك في اللقاء 65 من ذوي الهمم أصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية وأسرهم.

وقال إنه نفذت إدارة تنمية النشء برنامج تحت شعار "الفنون التراثية"، بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث السيناوي تفعيلًا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، و يهدف لصقل المواهب الفنية لطلائع الموهوبين في مجال الرسم والفن التشكيلي والمشغولات الفنية والتراثية وشغل النحت والجلود والزخرفة .