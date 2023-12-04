السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ح.ا.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة ،مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السري، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.