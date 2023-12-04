اليوم السابع
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الرئيس السيسى يشهد تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 بمعرض إيديكس.. إنفوجراف

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:22 م
الرئيس السيسى يشهد تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 بمعرض إيديكس.. إنفوجراف الرئيس السيسى يشهد تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 فى معرض إيديكس

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شهدت فعاليات افتتاح معرض إيديكس 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين راجمة الصورايخ المصرية رعد 200، وهي من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.
 
الرئيس السيسى يشهد تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 فى معرض إيديكس
الرئيس السيسى يشهد تدشين راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 فى معرض إيديكس
 
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023". 
 
معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.
 
ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.






الرئيس السيسى

راجمة الصواريخ المصرية

رعد 200

إيديكس




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