الخطوط الهولندية تلغى رحلات جوية بالعاصمة أمستردام بسبب عاصفة ثلجية

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار سخيبول في العاصمة أمستردام، جراء الثلوج التي من المتوقع أن تصل البلاد اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية “أي ان بي” عن الموقع الإلكتروني لمطار سخيبول قوله: إنه تم إلغاء حوالي 150 رحلة قادمة ومغادرة، فيما ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) المستخدم الرئيسي للمطار 65 رحلة متجهة إلى أوروبا في فترة العصر والمساء.

وجراء الثلوج التي تجتاح البلاد تم تعليق وإلغاء رحلات جوية في مطاري غلاسكو في اسكتلندا وميونيخ في ألمانيا، إضافة إلى رحلات قطارات المسافات الطويلة بسبب التساقط الكثيف للثلوج في البلاد أمس.