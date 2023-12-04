اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الخطوط الهولندية تلغى رحلات جوية بالعاصمة أمستردام بسبب عاصفة ثلجية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:00 ص
الخطوط الهولندية تلغى رحلات جوية بالعاصمة أمستردام بسبب عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار سخيبول في العاصمة أمستردام، جراء الثلوج التي من المتوقع أن تصل البلاد اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية “أي ان بي” عن الموقع الإلكتروني لمطار سخيبول قوله: إنه تم إلغاء حوالي 150 رحلة قادمة ومغادرة، فيما ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) المستخدم الرئيسي للمطار 65 رحلة متجهة إلى أوروبا في فترة العصر والمساء.

وجراء الثلوج التي تجتاح البلاد تم تعليق وإلغاء رحلات جوية في مطاري غلاسكو في اسكتلندا وميونيخ في ألمانيا، إضافة إلى رحلات قطارات المسافات الطويلة بسبب التساقط الكثيف للثلوج في البلاد أمس.

 







الخطوط الهولندية

أمستردام

هولندا

عاصفة ثلجية

عاصفة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة