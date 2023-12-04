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الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على الصومال

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:02 م
الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على الصومال الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن رقم (2714) الذي يقضي برفع القيود النهائية على حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عامًا.


واعتبرت الأمانة العامة -في بيان اليوم الاثنين أن هذا القرار، الذي طالما طالبت به الجامعة العربية في قراراتها المختلفة، سوف يساعد في تمكين القوات المسلحة الصومالية من القيام بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وبسط سيطرة البلاد على ربوع أراضيها، وينسجم مع ملء الفراغ الذي قد ينتج عن الخطط الجارية لسحب تدريجي لبعثة قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال خلال العام القادم.

 







الجامعة العربية

الصومال

حظر الأسلحة على الصومال

مجلس الأمن الدولى



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