البرلمان الروسي: أوكرانيا ترتكب جرائم ممنهجة ضد الأطفال

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ذكر البرلمان الروسي أن أوكرانيا تنتهك عددا من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتحظر تجنيد الأطفال واستغلالهم أثناء النزاعات المسلحة.



وجاء في مشروع رسالة للبرلمان الروسي إلى الأمم المتحدة وبرلمانات العالم، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" " توصل أعضاء اللجنة البرلمانية الروسية المختصة بالتحقق في جرائم كييف ضد الأطفال إلى نتيجة لا لبس فيها، مفادها أنه نتيجة للأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف جرى انتهاك عدد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، التي تضمن الحق في الحياة وحرية العقيدة والأفكار والآراء والمعتقدات الدينية والتعليم واستخدام اللغة الأم".



وأضاف نص المشروع المذكور: "يؤسفنا أن نلاحظ أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومسؤولي الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والهياكل التنفيذية الإنسانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتجاهل عمدا وقائع ارتكاب الجانب الأوكراني جرائم منهجية ضد القاصرين وتصدر تقارير متحيزة فيما يتعلق بالحالة في جنوب شرق أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كل هذه المؤسسات تتهرب من الوفاء بالتزاماتها المباشرة.