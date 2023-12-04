الانتخابات الرئاسية.. تخصيص 17 مركزا انتخابيا و34 لجنة فرعية فى الوراق

كتبت – مرام محمد

استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024، تم تخصيص 17 مركزًا انتخابيًا و34 لجنة فرعية في حي الوراق لاستقبال 304 آلاف و699 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك من بين 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية خصصتهم محافظة الجيزة لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتشهد محافظة الجيزة حالة من الاستنفار منذ أن أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات استعدادًا لاستقبال الانتخابات الرئاسية ، حيث شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على مختلف اللجان الانتخابية التي وقع عليها الاختيار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة للجان مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، وعدد كافٍ من الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، موجهًا بمراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق اليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

يُذكر أن محافظة الجيزة أكدت تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات، والإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالديوان العام للمحافظة، سيتم عقدها برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية، والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.