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الانتخابات الرئاسية.. تخصيص 13 مركزا انتخابيا و30 لجنة فرعية فى حى العجوزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:36 ص
الانتخابات الرئاسية.. تخصيص 13 مركزا انتخابيا و30 لجنة فرعية فى حى العجوزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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خصصت محافظة الجيزة 13 مركزًا انتخابيًا و30 لجنة فرعية في حي العجوزة، لاستقبال 263 ألف و620 ناخب من مواطني الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
 
يأتي ذلك من بين 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية خصصتهم محافظة الجيزة لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
 
وتواصل محافظة الجيزة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز مقرات اللجان الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة وحملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية.
 
وكلفت محافظة الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.
 
وأكدت المحافظة، توفير مقاعد ومظلات باللجان، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد كافي من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.






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