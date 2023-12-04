الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق ينظم حملة توعية وتبرع بالدم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ب جامعة الزقازيق ، حملة تبرع بالدم على مدار 4 أيام داخل الحرم الجامعى، لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني بغزة.

وقال محمود وجيه رئيس الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، أن الحملة تتم بالتنسيق مع بنك دم مستشفى الأحرار خصصت يومين من التبرع بالدم لصالح الأشقاء بغزة وتم التبرع بـ 85 كيس دم، وتوعية ما يزيد عن 580 شخص بأهمية التبرع بالدم.

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتورة أمل الجندى عميد الكلية الدكتورة، الدكتورة نهلة يونس وكيلة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة، أن الحملة استأنفت عملها على مدار يومين آخرين بتوعية 500 شخص، والتبرع بـ 20 كيس دم، وبذلك يصبح إجمالى الذين تم توعيتهم ما يزيد عن 1000 شخص وجمع 111 كيس دم.

وأوضح أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق EPSF-Zagazig ينفذ الحملة 3 مرات كل عام سعيًا نحو الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم فى عام 2030.