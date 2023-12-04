اليوم السابع
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الأمم المتحدة تجدد مطالبها بوقف الحرب على قطاع غزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:48 م
الأمم المتحدة تجدد مطالبها بوقف الحرب على قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
كتب عبد الوهاب الجندى

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جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مطالبه بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة.

وكتب جوتيرس، على موقع إكس: "أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني مستدام في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق ومستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء قطاع غزة."

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حربها العدوانية على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، وقتلت ما يقرب من 20 ألف شخصا بينهم ما يزيد عن 70% من الأطفال والنساء.

كما بدأت قوات الاحتلال استئناف العمليات العسكرية البرية فى قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، بعد أيام من الهدنة الإنسانية التى أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية.







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