اعترافات لص الشقق السكنية بالموسكى: نفذت جرائم سابقة بأسلوب التسلق

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى، واعترف بارتكابه وقائع سابقة بأسلوب التسلق.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات ، أنه ينفذ جرائم السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع ، لافتاً إلى أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها وتحركات المقيمين بها ووضع خطة محكمه لتنفيذ عملية السرقة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، واستدعاء المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.