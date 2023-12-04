اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر: نسعى لتحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن الشخصين المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر، اعترفا بارتكاب الواقعة وحفروا بعمق 6 أمتار أملا في العثور على قطع اثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الدرب الأحمر، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الاثار. كما استدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.