وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، إن الشاب على إبراهيم علقم 32 عامًا أصيب برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلى فى "قلنديا".

وأصيب 14 مواطنا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت الوزارة، بأن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ونُقلوا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، كما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وشاب بشظايا رصاص في الصدر والوجه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، وثلاثة آخرون جراء تعرضهم للضرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وأظهر مقطع فيديو، اتخاذ جنود الاحتلال طفلا درعا بشريا بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه. وحطم الاحتلال عددا من المحلات التجارية في بلدة كفر عقب، وأتلفوا بعض المنتجات داخلها، كما أتلفوا عربة بيض من إنتاج فلسطيني وطالبوا بعدم بيعه.

وحسب وزارة الاقتصاد الوطني، فإن 7.2% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو هجمات المستوطنين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع.

وباستشهاد الشاب علقم ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ترتفع إلى 465، بينهم 257 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.