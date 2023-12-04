اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:05 م
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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.16 دولار للبرميل

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.16 دولار للبرميل النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، بالإضافة إلى الغموض بخصوص الخفض الطوعي للإنتاج من قِبل (أوبك بلس) ونمو الطلب العالمي على الوقود.
 
وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أي ما يعادل 4ر0% ليصل إلى 79.16 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا إلى 74.36 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وتتعافى أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من 2% الأسبوع الماضي، بفعل شكوك المستثمرين تجاه حجم تخفيض الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، والمخاوف المتعلقة بتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.
 
 
 






النفط

النفط الخام

خام برنت




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