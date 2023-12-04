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أول فرقاطة بحرية بأياد مصرية 100% خلال معرض "إيديكس 2023"

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:39 ص
أول فرقاطة بحرية بأياد مصرية 100% خلال معرض "إيديكس 2023" الفرقاطة
كتب سمير حسنى

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استعرض فيلم تسجيلي، بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات معرض "إيديكس 2023"، تصنيع وإنتاج أول فرقاطة بحرية مصرية، "ميكو إيه 200"، بأيدي مصرية 100 %.

وتتميز الفرقاطة بالأتي:

طولها 121 مترا وعرضها 16.34 مترا، والقدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميلا بحريا وسرعتها القصوى 27.5 عقدة بحرية، منظومات تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ كافة المهام القتالية وقتى السلم والحرب، ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، حيث تتسلح الفرقاطة بمدفع  رئيسي ثقيل عيار 127 ملل من طراز ليوناردو ، 32 صاروخ دفاع جوي طراز ميكا، و16 صاروخ، ومدفع خفيف 20 ملل، ومدفعى دفاع جوي صغير ، وتوربيدات خفيفة وثقيلة، وقذيفتين للأعماق السطحية، وقاربين خفيفين للقوات الخاصة، وإمكانية حمل طائرتين هليكوبتر.

 







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