ألمانيا تفتح تحقيقًا في مقتل سائح ألماني بهجوم باريس

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أعلن مدعو العموم في ألمانيا، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في مقتل سائح ألماني جراء هجوم بسكين في العاصمة الفرنسية، يوم السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع التحقيق الذي يجريه مدعو العموم الفرنسيون لمكافحة الإرهاب.



وقال المدعون الفيدراليون الألمان في مدينة "كارلسروه" - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - إنهم ينظرون في توجيه الاتهام إلى منفذ الهجوم المشتبه به، حيث سيجري التحقيق للاشتباه في انضمامه لمنظمة إرهابية في الخارج والقتل.



وقُتل سائح ألماني وأصيب شخصان اثنان آخران في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي؛ جراء هجوم بسكين ومطرقة قرب برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أفادت السلطات الأمنية، التي أكدت إلقاء القبض على المشتبه به.



من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين - في تصريحات للصحفيين - إن المشتبه به (26 عامًا) كان قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.