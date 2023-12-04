أستاذ تغذية يحذر: حواف الجبن الرومى تحتوى على فطريات

كتبت إيناس البنا

الجبنة الرومى أحد أنواع الجبن الصفراء، التي يعشقها الكثير حول العالم لطعمها اللذيذ وقوامها المتماسك، الذى يجعلها خيارا مثاليًا على وجبة الإفطار، كما أنها تدخل في كثير من الأكلات والمعجنات.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائى، أنه على الرغم من شعبية الجبن الرومى للكثير من الناس وحبهم الشديد لها، إلا أنه يجب التنبيه على عدة أمور فيما يخص هذا النوع من الجبن.

وكشف أستاذ التغذية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أنه في بعض حالات التخزين السيئة لهذا النوع من الجبن يتسبب في نمو فطريات وعفن قد يظهر على حواف الجبن الرومى عند تقطيعها، وعند تناولها بكثرة تضر بصحة الأمعاء، حتى إذا تمت إزالة الأجزاء التي يوجد بها الفطر لا تزال مضرة لصحة الجهاز الهضمى.

وأضاف أنه في بعض محلات الأكل الجاهز والوجبات السريعة يتم استخدام هذه الأجزاء فقط والتي قد يتم بيعها على هيئة قطع صغيرة مبشورة ويتم وضعها داخل أنواع من الطعام مثل البيتزا والسندوتشات دون معرفة مدى خطورة استخدام أنواع من الجبن بها فطريات.

وشدد أستاذ التغذية على ضرورة شراء منتجات الأجبان خاصة الأنواع التي تحفظ لفترات طويلة من مصادر موثوق منها جيدا، وضرورة أن يكون تقطيع الجين أمامك لتجنب إزالة أى أجزاء منها غير مرغوب بها، ووضع الأجزاء الصالحة فقط في أطباق ثم بيعها للمستهلك.