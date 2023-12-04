اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:37 م
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أرصاد الإسكندرية تنصح بارتداء الملابس الثقيلة بسبب تقلبات الجو.. فيديو وصور

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:00 م
أرصاد الإسكندرية تنصح بارتداء الملابس الثقيلة بسبب تقلبات الجو.. فيديو وصور أجواء شتوية علي كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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مع تغيرات الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء، تحذر هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس بشكل عام، والصغار وكبار السن بشكل خاص، وضرورة ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية نسبيا لبرودة الطقس.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة قد تصل للضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع غدا أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

أجواء شتوية علي كورنيش الإسكندرية
أجواء شتوية علي كورنيش الإسكندرية

 

طقس شتوي علي أنحاء الإسكندرية
طقس شتوي علي أنحاء الإسكندرية

 

طقس الإسكندرية ليلا
طقس الإسكندرية ليلا

 

طقس بارد ليلا علي الإسكندرية
طقس بارد ليلا علي الإسكندرية


 

 

 






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