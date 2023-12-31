8 نصائح لتقليل ألم الثدي قبل نزول الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

ألم الثدي أحد الأعراض التي تعاني منها النساء قبل الدورة الشهرية، فتعاني العديد من النساء من هذا العرض، وعلى الرغم من أنها تستمر لبضعة أيام، إلا أنها يمكن أن تسبب الكثير من الانزعاج، ولهذا يجب أن تعرفي طرق تقليل آلام الثدي قبل الدورة الشهرية، وفقًا لموقع healthshots

وأشار التقرير إلي أن ألم الثدي من الأعراض الشائعة التي تعاني منها النساء قبل الدورة الشهرية، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2015 على 400 امرأة أن 60 % منهن يعانين من ألم الثدي قبل نزول الدورة الشهرية، وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للطب الحيوي الاستوائي، أن 22.5% و37.5% من هؤلاء عانوا من آلام خفيفة ومعتدلة إلى شديدة، على التوالي.

لماذا تشعر النساء بألم في الثدي قبل الدورة الشهرية؟ تقول أخصائية التوليد وأمراض النساء والعقم الدكتورة سانجيتا جوميز إن آلام الثدي قبل نزول الدورة الشهرية يكون بسبب التغير في هرمونات الاستروجين والبروجستيرون، ولذا يؤدي عدم التوازن إلى احتباس السوائل والتهاب في أنسجة الثدي، ما يؤدي إلى ألم الثدي. ما طرق تخفيف آلام الثدي قبل الدورة الشهرية؟ تقول أخصائية التوليد وأمراض النساء والعقم الدكتورة سانجيتا جوميز إن آلام الثدي قبل نزول الدورة الشهرية يكون بسبب التغير في هرمونات الاستروجين والبروجستيرون، ولذا يؤدي عدم التوازن إلى احتباس السوائل والتهاب في أنسجة الثدي، ما يؤدي إلى ألم الثدي. قدم التقرير أبرز النصائح لتقليل ألم الثدي قبل نزول الدورة الشهرية، ومنها: - استخدام حمالات الصدر الداعمة

بدلًا من ارتداء حمالات الصدر ذات الأسلاك، اختاري حمالات صدر مريحة وداعمة لتقليل ألم الثدي

- التغييرات الغذائية

يؤدي الملح والكافيين إلى احتباس السوائل مما قد يسبب التهابًا في الثديين، لذا، فمن الأفضل تجنبها في أيام الدورة الشهرية.

- الكمادات الباردة

يمكن أن يكون الضغط البارد أو استخدام أكياس الثلج فعالاً جدًا في تقليل الألم، إن وضع كيس من الثلج على ثدييك لفترات قصيرة يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب والألم.

- الحمامات الدافئة

الاستحمام في حمام دافئ يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الانزعاج، لكن لا تجعلى الماء ساخنًا جدًا، لأنه قد يجعل بشرتك جافة.

- ممارسة الرياضة

عندما تأتيك الدورة الشهرية، ربما تكون ممارسة التمارين الرياضية هي آخر شيء يدور في ذهنك. لكن يجب عليك ممارسة التمارين ذات التأثير المنخفض مثل المشي لتقليل الألم وتحسين الحالة المزاجية.

- إدارة الإجهاد يمكن أن يسبب الإجهاد زيادة الالتهاب ومن ثم زيادة آلام الثدي.، لذا، تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق تساعد في تقليل الألم.

- الكركم

الكركم هو عنصر شائع في المطبخ معروف بنشاطه المضاد للأكسدة والذي يمكن أن يقلل الالتهاب. يمكن مزج قليل من الكركم مع الحليب الدافئ وشربه لتخفيف آلام الثدي.

- بذور الكتان

قد تساعد بذور الكتان المطحونة على تقليل آلام الثدي قبل الدورة الشهرية يمكنك تناول ملعقة منه على وجبة الإفطار.