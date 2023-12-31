وزير التموين يلزم الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسلع المنتجات الاستراتيجية

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنه 2023 بشات الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار، رئيس مجلس الوزراء باعتبار 7 منتجات كسلع استراتيجية وتضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع زيت خليط ، الفول المعبأ ، الارز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض "بإصدار فواتير بيعية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع للمنتجات "

كما تضمن القرار إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق " ستيكر" على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة " الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك" شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو ويجوز ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة .