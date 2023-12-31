وزير التموين يعلن الانتهاء من المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتى وفتح 8215 منفذ

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً عن انتهاء المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتى وتم فتح 8215 منفذ منذ إطلاق المشروع حتى الان ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وتناول التقرير، أن المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حالياً هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى انهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن منافذ مشروع جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره، ويتم إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم وسيتم غلق تقديم الطلبات اعتبارا من 1/1/2024 لن حيث لن تتلقى الوزارة أى طلبات جديدة لفتح المشروع.