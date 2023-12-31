وزارة الصحة: علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سى وفحص 60 مليون مواطن

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إنجازاتها وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية مؤكدة أنها حصلت على الشهادة الذهبية لاستكمال مسار القضاء على مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى حيث كانت مصر من الدول ذات المعدلات العالية في الاصابة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن حملة 100 مليون صحة قامت باختبار 60 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى وتابعت : تم علاج 4 ملايين شخص من الاصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى سى .

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن معدل الاصابة بلغ 9 حالات لكل 100000 حالة جديدة سنويا ومستويات مماثلة للوفيات الناجمة عن الاصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى .