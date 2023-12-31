وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يناير غدا

كتب ـ مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024 اعتبارا من غد الإثنين، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين ، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي " على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء أكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس السيسي، للحفاظ على القمح من التلف، وطورت المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، كما استطاعت الوزارة تطوير مصانع السكر والزيوت.