وزارة التعليم تعقد اختبارات تجريبية لطلاب أولى ثانوى للتدريب على التابلت

كتب محمود طه حسين

تعقد المديريات والإدارات اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي العام على التابلت ليكون بمثابة بروفة تدريبية للطلاب قبل أداء الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، حيث يستهدف الامتحان التجريبى الوقوف على كافة المشكلات التي يمكن أن تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحان الأصلى، مع قيام الموجهين العموم بوضع الاختبارات التجريبية بنظام الاختبار من متعدد، وتسليمه لمركز التطوير التكنولوجى لرفعه على المنصة على أن تتم الاختبارات على مستوى المديرية.

وتعقد الامتحانات التجريبية بداية يناير المقبل مع التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور للامتحان التجريبى مع احضار التابلت وشحنه وتحديثه.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.