وثائق فرنسية عن مصر ومقتنيات ملكية نادرة بمتحف جامعة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر متحف جامعة الإسكندرية من الأماكن المليئة بالمقتنيات النادرة التى تعرض للطلاب، ويستفيد منها أجيال عديدة لمعرفة كنوز تعرض لأول مرة كانت ضمن ملكيات ملكية، وتم اهدائها لجامعة الإسكندرية، ويتم عرضها لأول مرة فى متحف جامعة الإسكندرية، ومن أهم المقتنيات الوثائق الفرنسية عن مصر، بالإضافة إلى مجموعة الدراويش المولوية ووثيقة استقبال الخديوى إسماعيل للمدعوين فى افتتاح قناه السويس .



مجموعة الوثائق الفرنسية عن مصر يحتوى المتحف مجموعة من الوثائق الورقية المطبوعة المحفوظة داخل اطارات زجاجية، وكانت ضمن مقتنيات مكتبة ديوان جلالة الملك ومنها وثيقة الختان فى مصر، ويظهر فيها مجموعة من مظاهر الاحتفال بعد عملية الختان، حيث يظهر فيها الطفل وتطوف به أسرته فى الشوارع المجاورة.



وثيقة المولوية

وثيقة الدراويش والمولوية ويوجد فيها عدد من الفرس والاتراك الذين يأتون خصيصا من الشرق الى الطرف الآخر حاملين وعاء جوز هند الذي يستخدمونه لتلقى القرابين وهم يشكلون دائرة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية عن إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية ومتحف مقتيات جامعة الإسكندرية، وذلك لتعريف الطلاب والباحثين بالخدمات العلمية التي تقدمها لهم المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية، والكنوز العلمية والاستكشافية الموجودة في متحف جامعة الإسكندرية .

وأشار قنصوه " إلى أن المكتبة المركزية تحتوي على قاعة الرسائل النظرية ووحدة الخدمات الإلكترونية، وقسم الرسائل الإلكترونية، وقسم الرقمنة، والمخطوطات وكتب التراث، وأضاف إن متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية يحتوي على ركن خاص بجامعة الإسكندرية وخريطة خاصة بمقر إنشاء جامعة الإسكندرية بمنطقة الحضرة البحرية عام 1912ومجموعة خرائط وأطالس خاصة بالإسكندرية ومصر والعالم، وحدات عرض خاصة بالمطبوعات الأجنبية الضخمة عن مصر بالفرنسية مهدي للملك فؤاد ولا توجد منه إلا نسخ محدودة L'Egypte by Fred Boissonna.

ويتكون المتحف من 3 قاعات مجهزة على مستوى مميز للحفاظ على هذه المقتنيات بعد ترميمها من خلال المختصين.

نسية مهدي للملك فؤاد ولا توجد منه إلا نسخ محدودة.

by Fred Boissonna، وتحتوي على (كتاب وصف مصر) الطبعة الأولى الأصلية عام 1809 ومجلداتها الدراسية والمجلدات الخاصة باللوحات والصور، وجزء خاص بمدينة الإسكندرية يشمل ألبومات من عام 1881، وموسوعةعن الإسكندرية ومصر بخط اليد، وبعض اللوحات الفنية والصور الخاصة بالإسكندرية، وجزء خاص بالامبراطورية العثمانية ويشمل المجلدات الضخمة التي تصور مشاهد من الحياة في العصر العثماني، ومجموعة الفرامنات العثمانية والبومات ومخطوطات عثمانية مزخرفة، ومجموعة الفرمانات الشاهنية الصادرة إلى ولاة مصر وخديويها من سنة 1597م إلى 1904م والتي جمعت بأمر صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم، ومجموعة من اللوحات المدونة على الرق داخل إطارات زجاجية مختلفة الموضوعات واللغات، وركن الشخصيات ويحتوي على مقتنيات من مجموعة الشخصيات المهمة بالمكتبة، ومخطوطات خاصة بالديانات واللغات وتشمل مجموعة المصاحف المخطوطة النادرة التي تقتنيها المكتبة وأقدمها مصحف يرجع للقرن 9هـ، ومخطوطات في مجالات الدين الإسلامي(تفسير، فقه، أحاديث، سيرة نبوية).. تحتوى قاعة 3 على مجموعة متنوعة من الكتب التراثية وأوائل المطبوعات، وتتضمن مجالات تاريحية وجغرافية وخرائط وألبومات متنوعة المجالات تم توزيع بعضها داخل وحدات العرض بالقاعة، بالإضافة إلى تخزين بعضها بوحدات التخزين للإتاحة للمستفيدين.