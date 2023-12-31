هيئة الرعاية الصحية: لدينا منشآت صحية مجهزة تتمتع ببنية تحتية قوية

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة مؤشرات أداء ملف السياحة العلاجية بالهيئة، ومشروعها "نرعاك في مصر"، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومشرفي العموم على ملف السياحة العلاجية، وبمشاركة مدراء الأفرع والمنشآت الصحية ومسئولي السياحة العلاجية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" عبر تقنية الزووم، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على إنجازات ملف السياحة العلاجية بالهيئة في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام 2023، بما في ذلك قسم شئون المرضى الأجانب بفروع الهيئة، واعتماد لائحة السياحة العلاجية، وتكوين باقات للسياحة العلاجية، وبناء فرق مدربة في الفروع، ووضع أفضل رحلة علاج للمرضى الوافدين، بالإضافة إلى بناء شبكة من العملاء لتقديم الخدمات الطبية، وافتتاح أماكن وعيادات طبية للسياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء الأعلى، تليها مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة في الأقصر، وذلك في تحقيق عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية خلال عام 2023، لافتًا إلى استقبال 5600 مريض من السائحين العرب والأجانب والأفارقة لتلقي العلاج في المنشآت الصحية المعتمدة التابعة للهيئة في المحافظات من خلال برنامج "نرعاك في مصر" للترويج للسياحة العلاجية.

وأضاف السبكي، أن تحسن مؤشرات السياحة العلاجية في جنوب سيناء والأقصر أثر إيجابًا على المؤشرات المالية للهيئة من النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج في منشآتنا الصحية، متابعًا: نتطلع لأن نكون أحد موارد الدولة للنقد الأجنبي.

وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية منها خضراء، ومعتمدة دوليًا، وتتمتع ببنية تحتية قوية، وتجهيزات فندقية عالية المستوى، وكفاءات طبية، وتقنيات طبية حديثة؛ تؤهلها لأن تقدم خدمات رعاية صحية ممتازة للمرضى الدوليين، وبأسعار تنافسية، وتضاهي المراكز الطبية العالمية.

ووافق الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على مقترح إنشاء وحدة للسياحة العلاجية بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة الاجتماع القادم، لافتًا إلى توافر أقسام لشئون المرضى الأجانب بالفروع في المحافظات مما يسهم في متابعة الحالات بشكل احترافي.

وتابع السبكي: أنه لدينا فريق متخصص للتسويق للسياحة العلاجية والتثقيف الطبي في المعابد السياحية والمطارات بهدف تعزيز نجاح مشروع الهيئة "نرعاك في مصر" والسياحة العلاجية في مصر، كما لفت إلى تكوين شبكة شراكات مع شركات التأمين الطبي ووكلاء الوساطة الطبية والتسويق للخدمات الطبية، ومؤكدًا العمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية في المستقبل، الإضافة إلى إنشاء عيادات طبية في الفنادق بالمحافظات السياحية لتسهيل الإحالة للمرضى الأجانب.

وتابع: أنه جارِ العمل على إنشاء منصات إلكترونية وبوابات بلغات أجنبية متعددة للتعامل مع الوافدين للحصول على العلاج وتعزيز الترويج للسياحة العلاجية، وأهمها "بوابة إلكترونية للخدمات المتكاملة للعلاج، صفحات فيسبوك تعريفية للمستشفيات، تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة Mobile APP مستقبلًا".

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى للمرضى القادمين من جميع الدول العربية والأفريقية والعالم للحصول على العلاج، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد الاستثمار وأموالها وتعود بالنفع على المواطنين وتحقيق أهداف مصر 2030.