اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء: الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن الوسطى

الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:58 م
هيئة الدواء: الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن الوسطى هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية إن الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية أن التهاب الأذن الوسطى عبارة عن عدوى تُصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن، وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة.

وتابعت هيئة الدواء: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية، ونظراً لأن مناعتهم أقل من مناعة البالغين.
 

 







هيئة الدواء

الاطفال

العدوى البكتيرية

الاذن الوسطى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة