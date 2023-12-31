مواعيد قطار تالجو وأسعاره على خطوط السكة الحديد.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، فى ظل زيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.



مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية



يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.



يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.



ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.



يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.



ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.



قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء



مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.



يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.



أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:





تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين.



محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية".



أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :



من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.



من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.



من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.



من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.



من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه.





محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – المنيا - سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".



