مصرع 6 أشخاص جراء اندلاع حريق هائل بمصنع للقفازات بولاية ماهاراشترا الهندية

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد عن العمال قولهم إن المصنع كان مغلقا وكانوا نائمين داخل المبنى عندما اندلع الحريق حوالي الساعة 2.15 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

بدوره، قال المسئول البارز بإدارة الإطفاء موهان مونجسي إنه تم تلقي مكالمة الساعة 2.15 صباحا وعندما وصلت الفرق إلى الموقع كان المصنع بأكمله مشتعلا بالنيران مضيفا أنه تم حتى الآن انتشال جثث ستة أشخاص.

وأفاد مسئولون بأنه تمت السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم الأحد، إلا أنه لم يتم بعد تحديد سبب اندلاعه.